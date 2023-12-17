«Реал Сосьедад» — «Бетис»: Захарян в стартовом составе на матч Ла Лиги

Сегодня, 17 декабря, состоится встреча 17-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Бетисом». Матч пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Оярсабаль, Садик.

«Бетис»: Силва, Песселья, Риад, Абнер, Альтмира, Рока, Иско, Руибаль, Перес, Абде, Жозе.

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад»

Фото: Пресс-служба «Бетиса»

В прошлом сезоне в рамках Примеры команды встречались дважды. В первом круге команда из Севильи одержала победу со счётом 2:0. Во втором круге «Бетис» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью — 0:0.

В данный момент «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 29 очков в 16 проведённых матчах. «Бетис» располагается на седьмой позиции с 26 очками после аналогичного количества встреч.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.