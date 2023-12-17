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В «Сочи» объяснили, почему не назначили россиянина на пост главного тренера команды

В «Сочи» объяснили, почему не назначили россиянина на пост главного тренера команды
Роберто Морено, новый главный тренер «Сочи»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему в клубе решили назначить испанца Роберта Морено на пост главного тренера, а не остановились на отечественном специалисте.

«В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок. Срок контракта Роберто? Не готов об этом говорить», — приводит слова Рубашко «Спорт-экспресс».

Напомним, 15 декабря официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Роберта Морено. 46-летний специалист ранее самостоятельно работал со сборной Испании, выступающим в чемпионате Франции «Монако» и испанской «Гранадой».

По итогам осенней части сезона «Сочи» находится на последнем месте турнирной таблицы, набрав 11 очков в 18 играх. Отставание «барсов» от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.

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