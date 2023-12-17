Андрей Аршавин сравнил Матч звёзд Кубка России с Матчем звёзд КХЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о Матче звёзд КХЛ, сравнив его с недавним Матчем звёзд Кубка России по футболу. Напомним, Аршавин принял участие в обеих встречах.

«Матч звёзд КХЛ – это всё-таки более грандиозное событие, и в хоккее это принято. Всё абсолютно подточено под это. Зрители привыкли к этому событию. Мне очень понравилось: и что дали выйти, и что удалось забить, и что моя команда победила.

На Матче звёзд Кубка всё немного по-другому. Это лишь второй розыгрыш турнира. Плюс сам турнир проходит в формате 5x5. Я бы сказал, что это пробный формат, в футболе он не очень привычен», — приводит слова Аршавина Metaratings.

Напомним, Андрей Аршавин принял участие в Матче звёзд КХЛ, выступив в составе команды Дивизиона Харламова в матче с Дивизионом Тарасова (8:7 Б), где отметился голом и результативной передачей. Также Андрей поучаствовал и в Матче звёзд Кубка России, попав в тренерский штаб команды Пути РПЛ в компанию к Александру Мостовому и Сергею Овчинникову.