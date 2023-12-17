Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин высказался о возможном уходе Вендела из «Зенита»

Андрей Аршавин высказался о возможном уходе Вендела из «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что часть иностранных игроков команды, в том числе и бразильский полузащитник Вендел, могут покинуть санкт-петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

«Кого из легионеров мы можем не увидеть в весенней части чемпионата? Надеюсь, что все футболисты, у которых есть действующие контракты, вернутся в свои команды.

Даже Вендел? Разговоры о возможном отъезде тех или иных игроков ведутся всегда», – приводит слова Аршавина Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что санкт-петербургский «Зенит» может обменять игрока команды Вендела в турецкий «Галатасарай» на бывшего футболиста украинского «Шахтёра» Тете. Также ранее в СМИ появилась информация, что Вендел попросил клуб отпустить его зимой во «Фламенго». Однако позже агент игрока всё опроверг.

Материалы по теме
«Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на экс-игрока «Шахтёра»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android