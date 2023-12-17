Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» разгромил «Айнтрахт» и увеличил отрыв от второго места в Бундеслиге

«Байер» разгромил «Айнтрахт» и увеличил отрыв от второго места в Бундеслиге
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 декабря, состоялся матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Футболисты «Байера» забили первый гол в матче на 14-й минуте. С передачи полузащитника Флориана Вирца отличился нападающий Виктор Бонифасе. Второй мяч в сетку ворот Кевина Траппа был отправлен на 51-й минуте. Его автором стал нидерландский защитник Жереми Фримпонг. Спустя шесть минут хозяева забили третий гол. На этот раз Бонифасе и Вирц поменялись ролями и уже нигерийский форвард ассистировал немецкому игроку.

Германия - Бундеслига . 15-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Бонифасе – 14'     2:0 Фримпонг – 51'     3:0 Вирц – 57'    
Турнирная таблица Бундеслиги

После этой победы в активе «Байера» стало 39 очков. Подопечные Хаби Алонсо продолжают лидировать в чемпионате Германии и увеличили преимущество от идущей второй «Баварии» до семи очков. Отметим, что у мюнхенцев на два сыгранных матча меньше. «Айнтрахт» с 21 очком расположился на восьмом месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android