«Байер» разгромил «Айнтрахт» и увеличил отрыв от второго места в Бундеслиге

Сегодня, 17 декабря, состоялся матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Футболисты «Байера» забили первый гол в матче на 14-й минуте. С передачи полузащитника Флориана Вирца отличился нападающий Виктор Бонифасе. Второй мяч в сетку ворот Кевина Траппа был отправлен на 51-й минуте. Его автором стал нидерландский защитник Жереми Фримпонг. Спустя шесть минут хозяева забили третий гол. На этот раз Бонифасе и Вирц поменялись ролями и уже нигерийский форвард ассистировал немецкому игроку.

После этой победы в активе «Байера» стало 39 очков. Подопечные Хаби Алонсо продолжают лидировать в чемпионате Германии и увеличили преимущество от идущей второй «Баварии» до семи очков. Отметим, что у мюнхенцев на два сыгранных матча меньше. «Айнтрахт» с 21 очком расположился на восьмом месте.