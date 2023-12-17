Греческий «Арис» с Сулеймановым обыграл ОФИ
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В матче 14-го тура греческой Суперлиги встречались «Арис» из Салоник и ОФИ из Ираклиона. Команды играли на стадионе «Клеантис Викелидис» в Салониках (Греция). Игра началась в 16:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч в игре забил Владимир Дарида на 39-й минуте. При этом за «Арис» выступает российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов, который появился в стартовом составе, голевыми действиями не отметился и был заменён на 83-й минуте.
На данный момент после 14 сыгранных матчей греческой Суперлиги «Арис» располагается на пятом месте с 23 очками. ОФИ находится на восьмой строчке с 15 очками. Лидером чемпионата является ПАОК, за который выступает Магомед Оздоев.
Греция - Суперлига . 14-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Арис
Салоники
Окончен
1 : 0
ОФИ
Ираклион
1:0 Дарида – 39'
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