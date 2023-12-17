Кин: ван Дейку нужно напомнить, что он играет за клуб, выигравший один титул за 30 лет

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на слова капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка после матча 15-го тура АПЛ (0:0) о том, что только один клуб хотел победить в этом матче.
«От Вирджила ван Дейка исходило высокомерие, когда он так отзывался о «Манчестер Юнайтед». Ему самому нужно напоминание. Он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.
Он говорит, что только одна команда хотела победить и что «Манчестер Юнайтед» доволен одним очком. «Юнайтед» находится в трудном положении, как и «Ливерпуль» уже много лет находится в трудном положении. Так что, возможно, эта капля высокомерия обернулась против него сегодня», — приводит слова Кина ВВС.
На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.