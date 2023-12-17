Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кин: ван Дейку нужно напомнить, что он играет за клуб, выигравший один титул за 30 лет

Кин: ван Дейку нужно напомнить, что он играет за клуб, выигравший один титул за 30 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на слова капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка после матча 15-го тура АПЛ (0:0) о том, что только один клуб хотел победить в этом матче.

«От Вирджила ван Дейка исходило высокомерие, когда он так отзывался о «Манчестер Юнайтед». Ему самому нужно напоминание. Он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.

Он говорит, что только одна команда хотела победить и что «Манчестер Юнайтед» доволен одним очком. «Юнайтед» находится в трудном положении, как и «Ливерпуль» уже много лет находится в трудном положении. Так что, возможно, эта капля высокомерия обернулась против него сегодня», — приводит слова Кина ВВС.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.

Материалы по теме
Ван Дейк: только одна команда пыталась победить, «МЮ» очень доволен очком
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Удаления: нет / Дало – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android