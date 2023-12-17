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Невилл: всегда хвалил фанатов «Ливерпуля», но это была самая тихая толпа, которую я видел

Невилл: всегда хвалил фанатов «Ливерпуля», но это была самая тихая толпа, которую я видел
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Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об атмосфере на стадионе во время матча 17-го тура английской Премьер-лиги между «красными дьяволами» и «Ливерпулем» (0:0).

«Атмосфера была худшей, которую я когда-либо видел на «Энфилде» во время матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Я всегда хвалил болельщиков «Ливерпуля», но это была самая тихая толпа, которую я видел в этом противостоянии.

Я думаю, что перед игрой была некоторая самоуверенность, когда люди носили рождественские свитера с надписью 7:0 и всё такое», — приводит слова Невилла ВВС.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Удаления: нет / Дало – 90+4'
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