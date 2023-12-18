Дом игрока «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне ограбили

Дом 32-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в Бельгии был ограблен в субботу, 16 декабря. Об этом сообщает HLN.

По информации источника, неизвестные проникли в жильё игрока, когда в доме никого не было. В полиции это подтверждают. Признаки ограбления обнаружила жена футболиста Мишель Лакруа.

«Кража со взломом произошла между 16:00 и 21:00. Именно жена футболиста обратилась в полицию. Преступники добрались до дома на первом этаже по стремянке и обыскали весь дом. Всё перевернуто с ног на голову, поэтому пока не совсем понятно, что именно было украдено. Но на первый взгляд кажется, что украдены в основном драгоценности», — приводит заявление прокуратуры HLN.

Напомним, Де Брёйне получил травму подколенного сухожилия в начале нынешнего сезона. Изначально сообщалось, что футболист может пропустить три-четыре месяца. Однако бельгиец попал в заявку «Манчестер Сити» на клубный чемпионат мира по футболу, который проходит с 12 по 22 декабря текущего года в Джидде (Саудовская Аравия).