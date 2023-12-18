«Манчестер Сити» в январе хочет приобрести полузащитника «Фулхэма» Пальинью

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в 28-летнем португальце заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосем Гвардиола. «Сити» планирует выкупить Пальинью в январе за £ 50 млн.

Также в услугах полузащитника заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».

Пальинья перешёл в «Фулхэм» из «Спортинга» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 21 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает португальца в € 55 млн.

В нынешнем сезоне Пальилья сыграл 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

После 17 туров «Фулхэм» занимает 11-е место в АПЛ с 21 очком. «Сити» расположился на 4-й строчке (34 очка).