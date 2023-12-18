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«Будё-Глимт» Хайкина сыграет с «Аяксом» в стыковых матчах Лиги конференций

Норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, сыграет с амстердамским «Аяксом» за право выйти в 1/8 финала Лиги конференций.

В эти минуты в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) проходит жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2023/2024. В жеребьёвке принимают участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.

Первые стыковые матчи пройдут в феврале 2024 года, а ответные встречи состоятся в марте. Финал Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 состоится 29 мая 2024 года и пройдёт на стадионе «Айя-София» в Афинах, Греция.