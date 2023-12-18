Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будё-Глимт» Хайкина сыграет с «Аяксом» в стыковых матчах Лиги конференций

«Будё-Глимт» Хайкина сыграет с «Аяксом» в стыковых матчах Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, сыграет с амстердамским «Аяксом» за право выйти в 1/8 финала Лиги конференций.

Лига конференций . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига конференций . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В эти минуты в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) проходит жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2023/2024. В жеребьёвке принимают участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.

Первые стыковые матчи пройдут в феврале 2024 года, а ответные встречи состоятся в марте. Финал Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 состоится 29 мая 2024 года и пройдёт на стадионе «Айя-София» в Афинах, Греция.

Материалы по теме
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android