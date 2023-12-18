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Мансилья: Личка открыл двери «Оренбурга» аргентинцам. Мы очень благодарны ему

Мансилья: Личка открыл двери «Оренбурга» аргентинцам. Мы очень благодарны ему
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о периоде работы в уральском клубе наставника «Динамо» Марцела Лички. Чешский специалист возглавлял «Оренбург» с августа 2020 по июнь 2023 года. За время его работы команда подписала несколько футболистов из Южной Америки.

«Личка — человек, который открыл мне и другим ребятам из Аргентины и Латинской Америки двери в «Оренбург». Мы ему очень благодарны за возможность играть в таком большом клубе, быть частью семьи. Да, иногда мы можем с ним пообщаться. Очень жаль, что последний матч с «Динамо» я пропустил из-за жёлтых карточек и нам не удалось увидеться.

Надеюсь, что мы никогда не перестанем с ним общаться. Я ценю его и уважаю. Но это жизнь, он растёт как тренер. Это же хорошо, когда твои одноклубники или тренерский штаб прогрессируют. Его уход не стал сильным ударом для меня, потому что пришёл Иржи, потом — Деограсия. У нас хорошие отношения, команда работает. Никаких проблем нет — мы уважаем друг друга. Давид нам много помогает. Я рад, что у нас именно такой тренер, который говорит на испанском, и мы на связи каждый день», — сказал Мансилья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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