«О сборной России я бы подумал». Как аргентинцу Мансилье живётся в Оренбурге

Брайан Мансилья — один из первых аргентинцев, приехавших в «Оренбург» при Марцеле Личке. Корреспондент «Чемпионата» сгоняла на Урал и обсудила с полузащитником последние результаты клуба, РПЛ и странные привычки русских.

«О вылете из РПЛ даже не думаем!»

— Давай начнём с результатов — в РПЛ у «Оренбурга» не всё хорошо. Есть понимание, с чем это связано?

— Да, результаты нам даются сложно. Может, это отголосок предыдущего хорошего сезона. Пока тяжело забивать, но мы продолжаем работать, чтобы занять место в таблице, которое нас устроит. Мы расстроены результатами, надеемся, что весной сможем подняться выше.

— Ничья с «Ахматом» вас устроила?

— Конечно, нет! Ни меня, ни команду. Мы разозлились, потому что хотели выиграть дома и заработать три очка. Но это уже в прошлом. Нам надо было забыть об этом и настроиться на «Спартак». Для нас очень важно было одержать эту победу в Кубке.

— Результаты в РПЛ давят на команду?

— Нет, но мы хотим выигрывать, исправлять ситуацию в таблице. Думаю, мы не заслужили находиться на этом месте, потому что у нас хорошая команда, тренерский штаб, да и весь персонал, который помогает нам добиваться результата. Конечно, немного грустно, но мы продолжаем работу. Нет сомнений, что сможем исправить ситуацию.

Брайан Мансилья Фото: РИА Новости

— Нет опасений, что команда может вылететь из РПЛ?

— Мы даже не думаем об этом! У нас качественные футболисты, хороший клуб. Мы готовы и физически, и психологически. Поэтому спокойны и не думаем об этом. Надо выигрывать и не думать о плохих вещах.

— Хорошо, тогда какие шансы у команды в этом сезоне?

— Мы всегда хотим бороться до конца за результаты, которые были в прошлом сезоне. Тогда мы проделали сложную работу. Но сейчас у нас были изменения — тренерский штаб и другое. Это единственная разница, если сравнивать с предыдущим сезоном. Мы так же хорошо работаем, у нас качественные игроки, но надо немного времени, чтобы пришли результаты. Понятно, что грустно видеть, на каком мы месте сейчас. У нас были сложные соперники. Но это футбол, надо продолжать работать и набирать очки.

«Мы заслужили победу над «Спартаком»

— Ты пропустил кубковый матч со «Спартаком». Почему?

— Это было было решение тренера. Может, чтобы я больше отдохнул перед игрой с «Краснодаром». Чувствовал себя отлично, травмы не было.

— И как тебе со стороны матч со «Спартаком»? Сумашедшая победа?

— Наша команда проявила себя отлично. Мы заслужили победу в этом матче. Также была хорошая возможность для ребят, кто не играл, выйти на поле. Они хорошо справились со своими задачами.

— Ответный матч со «Спартаком» состоится после длительной паузы. Не тяжело будет играть?

— Будет непросто, но мы же будем готовиться к этому матчу. Проведём сборы с новым тренерским штабом. Да, мы уже достаточно времени работаем вместе, но сборы играют важную роль в подготовке.

— А тебе нравится такой формат Кубка?

— Честно, не всё понимаю в этом формате, но он мне нравится. Кажется, что достаточно интересно и много хороших команд, с которыми есть возможность сыграть. Но чем дальше проходишь, тем тяжелее становится. Рад, что есть возможность играть в таком конкурентном турнире с такими соперниками, как «Спартак», например. Да, я не играл в этом матче, но рад за команду и одноклубников.

«Деограсия живёт футболом и может и разозлиться, когда мы не выполняем его требования»

— Связываешь ухудшение результатов со сменой штаба?

— Не думаю. Просто, как я уже говорил, надо продолжать работать с удвоенной силой и играть на максимуме с любым соперником на любом поле.

— Какой Деограсия как тренер и человек?

— Он очень хороший тренер, мотиватор. В течение недели мы с ним тщательно разбираем соперника. Он просит нас выполнять его требования. Нам комфортно работать с ним, особенно тем, кто ещё и говорит с ним на одном языке. В марте нам удавалось много забивать, но сейчас этого не происходит. Сейчас нам не хватает удачи.

— Со стороны создаётся ощущение, что он достаточно серьёзный в жизни.

— Да, это так. Он живёт футболом и, конечно, может и разозлиться, когда мы не выполняем его требования. Он любит выигрывать, как и все мы. Деограсия многое даёт нам для результатов, помогает. Но мы сейчас играем в такое время, когда любая команда может обыграть другую.

— Какой футбол он хочет видеть от команды?

— Агрессивный, какой мы и демонстрируем. Ему нравится, когда большую часть времени мы проводим с мячом, проводим быстрые атаки. Также Деограсия требует допускать меньше ошибок, играть чище. Мы выполняем его требования и боремся за то, что заслуживаем.

Брайан Мансилья и Артём Карпукас из «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Личка открыл аргентинцам двери «Оренбурга»

— После ухода Лички из «Оренбурга» ты сказал, что это было для тебя ударом. Сейчас вы на связи?

— Личка — человек, который открыл мне и другим ребятам из Аргентины и Латинской Америки двери в «Оренбург». Мы ему очень благодарны за возможность играть в таком большом клубе, быть частью семьи. Да, иногда мы можем с ним пообщаться. Очень жаль, что последний матч с «Динамо» я пропустил из-за жёлтых карточек и нам не удалось увидеться.

Надеюсь, что мы никогда не перестанем с ним общаться. Я ценю его и уважаю. Но это жизнь, он растёт как тренер. Это же хорошо, когда твои одноклубники или тренерский штаб прогрессируют. Его уход не стал сильным ударом для меня, потому что пришёл Иржи, потом — Деограсия. У нас хорошие отношения, команда работает. Никаких проблем нет — мы уважаем друг друга. Давид нам много помогает. Я рад, что у нас именно такой тренер, который говорит на испанском и мы на связи каждый день.

— В «Динамо» тебя Марцел не звал?

— Нет, никогда. Если мы и говорим с ним о чём-то, то только о личных вещах, а не о том, хочу ли я перейти к нему.

— Когда Личка только пришёл в «Оренбург», тебе понравилась его философия играть в атаку с любым соперником. Что изменилось сейчас, какая философия у «Оренбурга»?

— Деограсия — испанец. Он хочет видеть футбол со страстью, как и мы, аргентинцы. Наша философия сейчас — владение мячом и атаки на свободном пространстве. Если же мы без мяча, стараемся высоко прессинговать и быстрее его вернуть. У нас есть качественные исполнители, игроки для хорошей игры — Дима Воробьёв, Лукас Вера, Габриэль Флорентин, Матиас Перес, Ренато Гойкович и другие.

— После Марцела команду возглавил Иржи Ярошик. Каким он запомнился?

— У нас было с ним очень мало времени — примерно два месяца мы проработали вместе. У нас не получилось хорошо начать чемпионат, потому что игры были очень сложными — матч со «Спартаком» на выезде, например. Также у нас было много травмированных. Так что было тяжело, но это футбол. Да и удачи нам тоже не хватало.

— Как он попрощался с командой?

— Как хороший и прямолинейный человек, которым он и был. Я слышал, что ему было больно уходить из «Оренбурга», он хотел продолжить работу в клубе. Ярошик — хороший тренер, у нас не осталось никаких вопросов. Было принято такое решение, которое мы должны только уважать. Жаль, что иногда случаются такие вещи в футболе, но мы должны продолжать делать свою работу.

— Придя в «Оренбург», ты не скрывал желания подписать полноценный контракт. Сейчас такое же желание играть тут?

— Конечно. У меня такие же мысли, я очень счастлив в «Оренбурге». Чувствую себя здесь как дома. Этот клуб дал мне возможность играть в хорошей лиге. Я чувствую себя уверенно и спокойно. Подписать контракт с этим клубом тогда было моей мечтой, и она сбылась. Этот клуб открыл мне двери в РПЛ.

— Но если у тебя будет предложение от другого клуба, не обязательно РПЛ, который выше «Оренбурга», задумаешься о переходе?

— Не знаю. На данный момент я стараюсь думать только о матчах, которые у нас впереди. Предпочитаю тратить свою энергию на это, не думать о другом. Если вдруг будет предложение, я подумаю, поговорю со своей семьёй, но сейчас не лучшее время, чтобы думать об этом. Надо сконцентрироваться на результатах «Оренбурга».

Брайан Мансилья Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мы чувствуем судейскую несправедливость, но это не оправдание»

— Есть ли у тебя вопросы к судейству в этом сезоне? Кажется, что в матче с «Крыльями» и «Факелом» были спорные моменты.

— И с «Ростовом» были — не назначили пенальти. С «Факелом» должно было быть удаление игрока в эпизоде с Флорентином, как мне кажется. Мы чувствуем несправедливость по отношению к нам из-за судейства. Но это не оправдание. Нам надо продолжать работать. Но иногда это злит, и становится немного грустно, когда не назначают пенальти или не удаляют игрока.

— После «Спартака» у вас была встреча с Мажичем. Правила стали более понятны?

— Но нам не надо понимать правила, чтобы понимать, что происходит. В матче с «Ростовом» игрок коснулся в штрафной мяча рукой, а VAR не смотрел эпизод. Это нечестно. Мы отдаём очень много сил нашей работе, но, когда происходят такие вещи, расстраиваешься и чувствуешь несправедливость. Но повторюсь, что это не оправдание — не хотим фокусироваться на теме судейства, а хотим продолжать работать.

«Я говорил, что хочу стать лучшим ассистентом, а не бомбардиром РПЛ»

— В начале чемпионата ты говорил, что хочешь стать лучшим бомбардиром. Сейчас возможно догнать Кассьерру и Кордобу?

— Нет-нет, я говорил, что хочу стать лучшим ассистентом. Сейчас тут большая конкуренция. У Промеса высокие показатели. Но это моя цель, мечта. Я поставил такую задачу перед собой в начале турнира. Ещё есть много матчей и времени для этого.

— Кто из противников доставляет тебе больше всего проблем в защите?

— Тут много сильных защитников — например, правые латерали в «Крыльях» и «Спартаке». Если честно, я не запомнил их фамилии, так как они русские и очень тяжёлые в произношении. Мне нравится играть против сильных защитников — это помогает мне развиваться.

Брайан Мансилья радуется голу в ворота «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«В Аргентине нет таких красивых стадионов, как в России»

— Чем футбол в России отличается от аргентинского и португальского, где ты тоже играл?

— Мне нравится играть в России, я комфортно чувствую себя в команде. Но дома, в Аргентине, у меня тоже были отличные одноклубники. Когда я уезжал из дому, мне казалось, что будет большая разница из-за незнания языка. Сейчас я не говорю отлично на русском, но понимаю. У нас в команде замечательная, дружеская атмосфера. Мне очень нравится играть тут против больших команд. Также в России замечательные стадионы — очень нравятся арены «Краснодара» и «Спартака». В Аргентине нет таких красивых стадионов. Конечно, есть «Бока» и «Ривер», «Расинг», у которых красивые стадионы, но в России их больше. Тут был чемпионат мира, на этих стадионах играли. Это это очень круто!

Кроме того, в РПЛ есть команды, в которых играют крутые футболисты, у которых была хорошая футбольная карьера, они выступали на чемпионате мира. Это очень интересная и конкурентная лига. Тут каждая команда может обыграть любую. Я всё лучше осваиваюсь тут, учу язык.

— Но в Португалии уровень лиги не выше?

— Может, чуть-чуть повыше. Там есть команды, которые играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Также есть хорошие, знаменитые игроки. Но я не говорю, что лига в России хуже или лучше, чем в Аргентине. Мне кажется, что неучастие российских команд в еврокубках — это косвенная причина того, что лига немного опустилась по уровню. Думаю, это единственная разница сейчас. Но это только моё мнение, если говорить о разнице.

«Грустно, что российские футболисты не могут играть против сильных соперников. Это несправедливо»

— Для тебя проблема, что мы не играем в еврокубках?

— Это не проблема, это досада. У российской лиги хороший уровень, но она не может играть. Это немного грустно, потому что российские футболисты не могу играть против сильных соперников. Это несправедливо. Также и сборная России не может играть. Но это проблема, с которой мы не можем ничего сделать. Надеемся, что скоро будет принято решение, которое позволит российскому футболу расти.

— У тебя есть желание сыграть в Лиге Европы или даже ЛЧ?

— Это большая мотивация. Выступать в еврокубках — круто, это мотивирует. Думаю, что для меня лично и для клуба было бы интересно и даже исторически сыграть в еврокубках. Но сейчас мы в другой ситуации, нам надо выигрывать в чемпионате и Кубке.

— У «Оренбурга» в этом сезоне форма непривычного цвета — розовая. Откуда пришла идея?

— Нас это вообще не удивило. Для нас это такая же форма, как синяя или белая. Задача команды — выигрывать вне зависимости от цвета маек. Может, немного странно, но моя мама и жена очень любят эту форму! Не знаю, откуда взялась эта идея. Может, от Марцела Лички, потому что у него был розовый свитер. Но это очень мило.

«Русские ребята могут показаться очень серьёзными, но спустя время понимаешь, что это не так»

— Кто в «Оренбурге» отвечает за музыку?

— Иногда русские игроки, иногда мы. Ребята слушают нашу музыку, реггетон, например. Никаких проблем нет, что кому-то не нравится.

— На твоём фоне и других испаноговорящих игроков русские кажутся очень серьёзными.

— Да! Поначалу было так. Мы начинаем каждый день радостными, с шутками, а русские ребята их не понимали. Но сейчас, после стольких месяцев вместе, они понимают наши шутки, а мы — их. Поэтому сейчас в этом плане всё намного лучше. Может, это также было связано с тем, что мы не знали языка и ничего не понимали. Не могли найти темы, которые бы нас связывали. Но сейчас намного легче в этом плане. Русские ребята могут показаться поначалу очень серьёзными, но спустя время понимаешь, что это не так. У нас замечательная атмосфера в команде.

— Многие иностранцы считают, что мы, русские, такие угрюмые из-за погоды, но ты столько прожил тут и кажешься счастливым.

— Не думаю, что погода на это влияет. Я тут с семьёй, и мы любим проводить время вместе. Нам очень нравится этот город. Никакой грусти из-за холода нет. Тут же не всегда такой холод — примерно 3,5 месяца. Большую часть зимы мы проводим дома, в Аргентине. Не замечал, чтобы и одноклубники грустили.

Мансилья с семьёй на Красной площади Фото: Из личного архива Мансильи

«Самое вкусное, что делает наша няня — супчик! Мне очень нравится борщ»

— Ты уже достаточно времени живёшь в Оренбурге. Полностью освоился тут?

— Да! Мы наняли для дочки русскую няню, которая помогает нам каждый день. Также помогает и с языком — дома мы половину времени говорим на русском. Я очень счастлив.

— Тяжело жить с семьёй и ребёнком, когда не знаешь хорошо русский язык?

— Клуб помогает всегда. Например, когда дочке нужен врач, сделать прививку. С такими вещами клуб всегда помогает, переводчик рядом и никогда нас не бросал. Да, без языка очень тяжело жить, но мы учим. Думаю, через какое-то время станет намного легче.

— Не скучно тебе тут?

— Не сказал бы. Когда семья здесь, я провожу время с ней, мы стараемся куда-то выбраться на ужин. Плюс жизнь с ребёнком не даёт скучать. Если утром хорошая погода, мы можем выйти погулять куда-то или заняться домашними делами с другими ребятами из Аргентины, выпить мате или сходить на рыбалку. Стараемся делать вещи, которые помогают быть счастливыми, как в Аргентине. Там у нас было всегда много дел — жизнь была суровой, как у футболиста. Надо было очень рано вставать, готовиться к матчу. Но сейчас всё поменялось — тут нет этого сумасшествия. Мне нравится жить в Ростошах — тут спокойно, нет никаких проблем. Всё рядом, соседи очень хорошие.

— Хорошо, тогда посоветуй топ-три места в Оренбурге, куда надо сходить.

— Пешеходный мост Европа-Азия, центр и, конечно, стадион «Газовик», ха-ха!

— А какая твоя любимая еда в России?

— Самое вкусное, что делает наша няня — супчик! Мне очень нравится, такого красного цвета.

— Борщ?

— Да! Борщ. Мы часто едим его дома. Мне он очень нравится. Вообще для меня не было никаких проблем с едой после переезда в Россию.

— Почему у латиноамериканских футболистов так популярен мате?

— Во-первых, в России холодно, а этот напиток помогает согреться. Кстати, много русских игроков уже пьют его с нами. Им нравится. Да и в целом в мире много игроков, кто его пьёт. Но ещё этот напиток помогает сблизиться, подружиться. Это то, что объединяет тебя с другими.

— Но он же горький, как вы его пьёте?

— Да, поэтому многие добавляют сахар. Моя мама пьёт, например, сладкий, но мне нравится эта горечь.

— Русские игроки перед выходом на поле нюхают нашатырь. Ты пробовал?

— Да. Первый раз я попробовал в Турции, но в Аргентине тоже используют такое, но заменяют спиртом. Это помогает хорошо дышать на поле, особенно в холод.

«В Аргентине в футбольных клубах запрещено пользоваться телефонами за столом»

— Какие странные привычки ты заметил у русских?

— Когда кто-то заканчивает есть, он не ждёт остальных. Он просто встаёт и уходит из-за стола! У нас, в Аргентине, так не принято — мы ждём всех и только потом уходим. Да, ещё все сидят в этот момент в телефонах. В Аргентине в футбольных клубах запрещено пользоваться телефонами за столом. Это хорошо, потому что позволяет тебе общаться с одноклубниками. В Аргентине ты заплатишь штраф, если будешь пользоваться телефоном за столом.

— Как часто удаётся видеться с семьёй?

— Разница во времени — это проблема. Моя жена и дочь сейчас в Аргентине, из-за разницы в восемь часов мы не можем часто общаться. Это тяжело, но наши родители уже привыкли. Мы можем всё равно найти удобное время для всех, чтобы созвониться. Моя семья была в России, им очень понравилась страна. Они бы хотели сюда вернуться. Я часто ездил в Аргентину. В прошлом году, например, летал два раза домой в отпуск.

— В Аргентине люди знают про «Оренбург»?

— Честно, нет. Только те, кто близок с нашей семьёй.

— Как учишь русский и какой у тебя сейчас уровень?

— Мой уровень — «очень плохо». В раздевалке Обухов говорит на испанском, он у него хороший. Он нам помогает как переводчик и тренер. Как уже говорил, у нас есть няня, которая говорит только на русском. Вначале общались с ней через переводчик, но теперь моя жена хорошо знает русский. Я немного говорю, понимаю, но это сложно. Нет, с учителем не занимаюсь, потому что найти его тяжело, особенно в Оренбурге.

«Я бы подумал о сборной России»

— Часто тебя и Лукаса Веру спрашивают о получении российского гражданства. Когда это случится?

— Честно, я не знаю. Всё ещё не говорили с клубом об этом вопросе.

— Но причины этого желания связаны со спортом?

— Да, чтобы не занимать место легионеров в заявке. Думаю, это было бы круто. Но и вторая причина — мы живём тут, хотим получить паспорт, чтобы чувствовать себя спокойно. Посмотрим, как получится.

— А есть желание сыграть в сборной Аргентины или с такой конкуренцией это невозможно?

— Не знаю. Я играл за сборную U20 — приятно было представлять свою страну, было очень круто. Не знаю, есть ли у меня возможность сейчас попасть в сборную России или нет. Я бы об этом подумал, поговорил с семьёй и принял бы решение. Но сейчас предпочитаю не думать об этом и концентрироваться на настоящем.

Брайан Мансилья в матче с «Рубином» Фото: РИА Новости

«Дети хотят быть как Месси, а мне всегда нравился Дибала»

— Недавно Месси получил очередной «Золотой мяч». Заслуженно?

— Конечно, на все сто процентов! Он выиграл чемпионат мира. Не знаю, почему спорят на эту тему. Финал чемпионата мира был шикарным. Он забивал почти в каждом матче, отдавал голевые передачи. Может, Холанд заслуживал эту награду, но он не участвовал на чемпионате мира. Мбаппе тоже заслуживал, но он не выиграл в финале ЧМ.

— Думаешь, что это был его последний «Золотой мяч»?

— Определённо. Потому что он уже не играет на том уровне.

— Эпоха Месси ушла?

— Не знаю. Он дал много футболу. Месси принял хорошее решение, перейдя в МЛС. Он может ещё поиграть, но и отдохнуть, быть с семьёй. Он сделал много полезного не только для Аргентины, но и для всех, выиграл много титулов с «Барселоной». Это игрок, которого все уважают и знают во всём мире. Все дети мечтают стать таким, как он.

— Есть ли у тебя кумир в футболе или, может, был в детстве?

— Часто дети хотят быть как Месси, но мне всегда нравился Пауло Дибала, его стиль игры, как он владеет мячом.

— И последнее — какая у тебя мечта в футболе?

— Мне бы хотелось остаться в РПЛ как можно дольше. Мне кажется, я готов к тому, чтобы поиграть в какой-то московской команде или любой другой большой команде России. Мне бы очень хотелось, но, как уже сказал, я очень счастлив в «Оренбурге» и считаю эту команду своим домом. Но у меня есть мечта попробовать себя в большой команде — это будет большим скачком в моей карьере.