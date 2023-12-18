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Аргентинский легионер «Оренбурга» объяснил, почему хочет принять гражданство РФ

Аргентинский легионер «Оренбурга» объяснил, почему хочет принять гражданство РФ
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья объяснил своё желание принять гражданство Российской Федерации.

«Честно, я не знаю, когда это случится. Всё ещё не говорили с клубом об этом вопросе. Было бы круто не занимать место легионеров в заявке. Но есть и вторая причина — мы живём тут, хотим получить паспорт, чтобы чувствовать себя спокойно. Посмотрим, как получится.

Я играл за сборную Аргентины U20 — приятно было представлять свою страну, было очень круто. Не знаю, есть ли у меня возможность сейчас попасть в сборную России или нет. Я бы об этом подумал, поговорил с семьёй и принял бы решение. Но сейчас предпочитаю не думать об этом и концентрироваться на настоящем», — сказал Мансилья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Мансилья перешёл в «Оренбург» летом 2022 года. Российский клуб арендовал полузащитника у аргентинского «Расинга» с правом выкупа. Мансилья стал игроком «Оренбурга» на постоянной основе с июля 2023 года. Его контракт с «Расингом» был рассчитан до 2024-го. Соглашение с «Оренбургом» подписано до 2026 года.

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