«Россию не скоро вернут, придётся ждать пару лет». Вратарь «Крыльев» Фролов об отстранении

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов предположил, когда сборную России и российские клубы вернут на международные соревнования.

«Когда нас вернут? Думаю, не скоро, судя по тому, как развиваются события, как не допускают к другим соревнованиям спортсменов. Пару лет нам придется подождать, — считает Фролов.

Все уже свыклись с тем, что мы играем только внутренние соревнования? А что сделаешь? Мы имеем то, что имеем. Приходится жить в таких реалиях», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.