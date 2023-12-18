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«Россию не скоро вернут, придётся ждать пару лет». Вратарь «Крыльев» Фролов об отстранении

«Россию не скоро вернут, придётся ждать пару лет». Вратарь «Крыльев» Фролов об отстранении
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов предположил, когда сборную России и российские клубы вернут на международные соревнования.

«Когда нас вернут? Думаю, не скоро, судя по тому, как развиваются события, как не допускают к другим соревнованиям спортсменов. Пару лет нам придется подождать, — считает Фролов.

Все уже свыклись с тем, что мы играем только внутренние соревнования? А что сделаешь? Мы имеем то, что имеем. Приходится жить в таких реалиях», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

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