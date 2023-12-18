«Акинфеев — такая же легенда, как Яшин и Дасаев». Вратарь «Крыльев» Фролов о словах Гинера

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал слова президента московского ЦСКА Евгения Гинера, который ранее заявил, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев превзошёл Льва Яшина и Рината Дасаева.

«Игорь, конечно, легенда, выиграл много, в том числе в Европе. Превзошёл ли он кого-то… Я читал интервью, в котором Игорь говорит, что ему неудобно, когда его сравнивают с такими легендами. Но для нашего поколения Акинфеев — такая же легенда, как и Яшин, Дасаев», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Гинер заявил, что Игорь Акинфеев переплюнул всех российских вратарей, включая Яшина и Дасаева. Вскоре Ринат Дасаев ответил, заявив, что ему нет дела до слов президента московского ЦСКА. Акинфеев также отреагировал на высказывание президента ЦСКА, попросив не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым.