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ЦСКА подписал профессиональные контракты с 17-летними воспитанниками Поляковым и Славиным

ЦСКА подписал профессиональные контракты с 17-летними воспитанниками Поляковым и Славиным
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Московский ЦСКА подписал первые профессиональные контракты с 17-летними воспитанниками команды центральным защитником Ростиславом Поляковым и нападающим Русланом Славиным.

Фото: ЦСКА

Фото: ЦСКА

Оба футболиста участвовали за ЦСКА до 16 лет в Юношеской футбольной лиге-1 (ЮФЛ-1), которую после 13 сыгранных матчей армейский клуб выиграл.

Поляков отыграл все 13 матчей, в которых отметился лишь одной голевой передачей. При этом молодой футболист успел сыграть одну встречу за молодёжную команду ЦСКА. В последнем туре чемпионата МФЛ Поляков отыграл 10 минут в матче с «Факелом» (2:0).

Славин принял участие в 12 матчах ЮФЛ-1, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

На данный момент ЦСКА под руководством Владимира Федотова после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ располагается на восьмой строчке с 28 очками.

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