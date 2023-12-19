«Монако» показал фотографию Головина с тренировки. Россиянин пропускал предыдущий матч

Пресс-служба «Монако» показала фотографию российского полузащитника команды Александр Головина перед матчем 17-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой», который пройдёт 20 декабря.

Напомним, бывший футболист московского ЦСКА в игре 14-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (2:0) получил жёлтую карточку, которая стала для него третьей за десять последних матчей. Таким образом, согласно регламенту чемпионата, футболист должен пропустить одну игру из-за дисквалификации. Однако данная санкция вступила в силу лишь 12 декабря, поэтому Головин не смог помочь «Монако» в матче 16-го тура с «Лионом» (0:1).

На данный момент после 16 сыгранных матчей чемпионата Франции «Монако» располагается на третьем месте с 30 очками.