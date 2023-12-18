Головин остался самым дорогим игроком «Монако» после изменений цен футболистов Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин остался самым дорогим футболистом команды после изменений стоимостей игроков французской Лиги 1 интернет-порталом Transfermarkt.

Головин наравне с партнёром по команде Фоларином Балогуном стоит на данный момент € 30 млн. Следом за ними самыми дорогими игроками команды являются Юссуф Фофана (€ 28 млн), Мохамед Камара (€ 25 млн), Денис Закария (€ 22 млн), а также Кайо Энрике и Вандерсон (оба стоят € 20 млн).

Головин в нынешнем сезоне сыграл за «Монако» 14 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент после 16 сыгранных матчей чемпионата Франции «Монако» располагается на третьем месте с 30 очками.