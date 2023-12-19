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Питер Одемвингие: во время интервью в «Локомотиве» одноклубники показывали мне банан

Питер Одемвингие: во время интервью в «Локомотиве» одноклубники показывали мне банан
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал об инциденте, который связан с расистскими стереотипами, во время выступлений в России. По его словам, во время интервью клубному телевидению некоторые одноклубники показывали ему банан.

«Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному ТВ в «Локомотиве», а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают. Конечно, мне было обидно, но я же не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их бог простит», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Питером Одемвингие читайте на «Чемпионате» в 10:00!

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