Тен Хаг — о 18-летнем Майну: когда ты хорош, ты уже взрослый. И Кобби это доказывает

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре 18-летнего полузащитника клуба Кобби Майну, а также назвал сильные стороны футболиста.

«Когда ты достаточно хорош, ты уже достаточно взрослый. И Кобби это доказывает. Он обладает спокойствием и самообладанием. Самое большое его качество — это сканирование, но он хорош и физически. Он молод, будет адаптироваться к игре», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

18-летний Майну находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. В текущем сезоне Кобби принял участие в пяти встречах команды во всех турнирах. Нынешний контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тыс.