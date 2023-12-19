Люк Шоу назвал основную проблему «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал результат матча с «Ливерпулем» (0:0) в 17-м туре АПЛ и рассказал о проблемах своей команды.

«Это действительно важный матч, особенно с учётом того, что в последнее время мы пропустили много голов. Поехать туда, особенно на «Энфилд», учитывая поражение 0:7 в прошлом году…мы всё это очень хорошо помним. Это был один из худших дней в моей футбольной карьере.

Я думаю, что воскресный матч определённо был шагом в правильном направлении, всё же очевидно, что мы можем добиться большего, когда у нас есть мяч, но я думаю, что как защитный блок, защитная единица, это основа, к которой нам нужно подходить. В каждой игре именно так мы должны обороняться.

Теперь это должно стать основой. Каждая игра, будь то на выезде на «Энфилде» или здесь, на «Олд Траффорд», всегда должна быть одинаковой, и я думаю, именно этого нам не хватало, последовательности. В одной игре мы действуем превосходно, например как в матче с «Челси», где одержали победу со счётом 2:1, а после этого проигрываем «Борнмуту» 0:3. Это неприемлемо, мы не можем это принять, и это нужно решить и изменить очень быстро, потому что мы не можем продолжать это делать», — приводит слова Шоу Mirror.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ, набрав 28 очков.

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