«Мне не нужны побрякушки». Осинькин высказался о своей зарплате в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своей зарплате, которая, по слухам, в прошлом сезоне значительно возросла. Специалист отметил, что сохраняет спокойное отношение к деньгам, несмотря на финансовый рост.

«Среди российских тренеров РПЛ у меня одна из самых больших зарплат? Не знаю и не хочу рассуждать. Долгое время я работал на более низких [цифрах], не задумываясь о зарплате.

Недавно я получил «жирный» контракт от «Крыльев»? В клубе, наверное, многое связывают со мной. Я часть большого проекта, достаточно важная. Чтобы сейчас что-то менять… Клуб заинтересован во мне. Да, повышение зарплаты было в прошлом году. Больше пяти миллионов рублей? Не знаю (смеётся).

Сколько мне нужно денег в месяц? Поймите, я только недавно работал в маленьких клубах. У нас фактически нельзя много заработать даже в клубе Первой лиги. Думаю, 200–300 тысяч вполне бы хватило для жизни. Но, если что-то откладывать и покупать, сейчас невозможно с таких денег что-то серьёзное купить.

Как моя жизнь изменилась после стремительного повышения? Не скажу, что позволяю себе больше, чем тогда. Совершенно немножко. Возможно, чуть лучше отель, когда едешь за границу. Мне не нужны эти побрякушки, я по-другому смотрю на жизнь», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.