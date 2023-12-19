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Стало известно, какая зарплата была у Осинькина и Умярова в «Чертаново»

Стало известно, какая зарплата была у Осинькина и Умярова в «Чертаново»
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, сколько в команде получали тренер Игорь Осинькин и полузащитник Наиль Умяров, который позже присоединился к московскому «Спартаку». По его словам, Осинькину платили 300 тыс. рублей в месяц, а Умяров до перехода в «Спартак» получал всего 17,5 тыс. рублей.

«Какая зарплата была у Осинькина в «Чертаново»? Условия были скромными, но у Игоря Витальевича была большая. По-моему, 300 тысяч. Большая это зарплата? Колоссальная.

У футболистов? Первый сезон у нас Умяров играл за 17,5 тысячи. В тот год, когда его «Спартак» купил, у него была такая зарплата. Когда мы поднялись, у двух футболистов — Абаева и Сарвели — было много, а у других — 150, 100 70, 50 тысяч», — сказал Ларин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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