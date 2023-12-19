Одемвингие: в детстве со всей страной переживал за «Спартак», было бы круто сыграть за них

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал, почему сорвался его переход в «Спартак» в 2007 году.

«Конечно, есть чуть-чуть сожаления. Я рос в России и помню те времена, когда в «Спартаке» блистали Тихонов, Юран, Титов, Цымбаларь, Онопко, Аленичев. Состав у них был — вау! Я вместе со всей страной переживал за них в еврокубках. Можно сказать, болел в детстве за «Спартак». Это большой, классный клуб. Но тогда не получился переход. «Локомотив» сработал быстрее. Плюс мой тренер из ЦСКА тогда работал в «Локо». Они приехали в Лилль и за один день всё решили с клубом.

Когда «Спартак» пытался меня купить, у меня начались «тёрки» с Клодом Пюэлем. Он не хотел меня отпускать тем летом, настаивал, чтобы ещё сезон поиграл в «Лилле». Но двух моих одноклубников, Кейта и Бодмера, уже продавали в «Лион». Оставалась в основном молодёжь. Тот же Эден Азар уже подходил, но я же не знал, какой сезон меня ждёт. Да и сам чувствовал, что пришла пора двигаться дальше. Считал, что за три года свой максимум в «Лилле» выжал. Поэтому с Пюэлем пошло охлаждение. 15 июля, в мой день рождения, люди из «Локо» прилетели к нам на предсезонную игру. И агенты сказали: «Локомотив» готов заплатить столько, сколько просит «Лилль». Мы пообщались с руководителями клуба, пообедали в мой день рождения и обо всём договорились.

Наверное, интерес «Спартака» тоже сыграл свою роль в том, что всё так быстро произошло. Часть меня говорила: я бы мог играть за «Спартак», это было бы круто. Но футбол — не религия. Это всего лишь игра, которой 200 лет назад даже не существовало. Я поэтому людям говорю здесь: не фанатейте. У нас в «Локомотиве» был массажист Володя по кличке Шаман. С юмором мужик. Он всегда говорил: «Без фанатизма!» И мне это нравилось. До сих пор использую эту фразочку. Можно оценивать таланты певцов или спортсменов, но идолопоклонства быть не должно», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.