Горшков рассказал об особенностях тренировок Осинькина

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал об особенностях тренировок под руководством наставника Игоря Осинькина. Он привёл в пример экс-футболиста Александра Гацкана, который попал в «Крылья Советов» на стажировку.

«Нужно спросить у Саши Гацкана, который в «Крыльях» на стажировке. У нас были сборы, ему 38 лет, и он говорит: «Я играл в Лиге чемпионов, выигрывал трофеи, но впервые узнал, как поставить ногу, чтобы за два касания удобно обработать этот мяч», — сказал Горшков в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.