Одемвингие: в Москве я воздавал славу богу после голов и ходил по ночным клубам

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал, какой путь прошёл к тому, чтобы стать глубоко верующим человеком.

«У меня ещё в «Лилле» был этот порыв и снились вещие сны. И, кстати, в те времена я хорошо играл. Я даже был повенчан с дочкой одного пастора. Правда, мы так и не поженились, и в России я немного остыл. Я был один в Москве, холостой парень, футболист. Но и в «Локомотиве», если помните, после некоторых голов я воздавал богу славу, крестился. И в то же время ходил по клубам. Такая дорога у многих христиан — никто из нас не совершенен.

В молодости это кажется нормальным — погулять, потанцевать. Важно, чтобы это не занимало слишком большую часть жизни. Уже в Англии у меня началась семейная жизнь. Теперь, прежде чем принять действительно важное решение, я несколько дней провожу в молитвах. Я не настолько религиозный человек, что не даю жить окружающим. Нет, делайте, что считаете нужным. Но я, например, отказался от нескольких предложений букмекеров. Мой приоритет — Библия и дети. Я всегда готов помочь любому человеку, поговорить», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.