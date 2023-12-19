Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ларин: мне кажется, большие клубы задумываются о кандидатуре Осинькина

Ларин: мне кажется, большие клубы задумываются о кандидатуре Осинькина
Комментарии

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин предположил, что большие клубы из Российской Премьер-Лиги задумываются о возможном приглашении главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Почему на Осинькина не обращают внимание большие команды? В настоящий момент я не хочу, чтобы большие команды обращали на него внимание (смеётся). Мне кажется, задумываются, слухи небеспочвенные. Очень рад, что Игорь Витальевич по-прежнему в Самаре и с ребятами, которых подготовил в «Чертаново», — сказал Ларин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.

Материалы по теме
Осинькин: мне льстило, что Абрамовичу было интересно моё мнение по поводу «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android