Ларин: мне кажется, большие клубы задумываются о кандидатуре Осинькина

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин предположил, что большие клубы из Российской Премьер-Лиги задумываются о возможном приглашении главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Почему на Осинькина не обращают внимание большие команды? В настоящий момент я не хочу, чтобы большие команды обращали на него внимание (смеётся). Мне кажется, задумываются, слухи небеспочвенные. Очень рад, что Игорь Витальевич по-прежнему в Самаре и с ребятами, которых подготовил в «Чертаново», — сказал Ларин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.