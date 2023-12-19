Питер Одемвингие: некоторым ребятам в сборной говорили прямо: «Плати — и будешь играть»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие прокомментировал слова Исо Каньенды в интервью «Чемпионату» о том, что при тренере Славолюбе Муслине в состав железнодорожников игроков ставили за деньги.

«Нет, в клубном футболе я такого не видел. Иногда тренеры дружат с агентами — такой момент есть. И коррупция встречается — она, можно сказать, в крови в наших краях, ха-ха. В Нигерии это есть. Некоторым ребятам говорили прямо: «Плати — и будешь играть». Они публично об этом рассказывали. Причём происходило это во всех сборных, от U17 до национальной.

Мне никто никогда такого не говорил, тем более в «Локо». До чемпионата мира я вообще ни разу не разговаривал с тренером, ни на какую тему. Он почему-то не хотел меня брать на турнир. Сейчас он уже умер — чем-то болел. Жалко человека. Но этот момент в нигерийском футболе есть. Хотя, например, Санди Олисе не возьмёт и копейки — он успешный игрок, имеет европейский паспорт и просто очень принципиальный человек. Эгуавон, который у нас в «Торпедо» играл, тоже хороший человек. А некоторые с агентами мутят дела, чтобы продать каких-то игроков. В Нигерии об этом знают, но разоблачить их не так-то легко. Но вот тренеру, который у нас был в олимпийской сборной, футбольную деятельность запретили пожизненно. Значит, были какие-то нелегальные дела. Дело ясное, что дело тёмное!» — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.