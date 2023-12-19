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Одемвингие: я видел перестройку, развал СССР, 1990-е. А теперь весь мир ведут к коммунизму

Одемвингие: я видел перестройку, развал СССР, 1990-е. А теперь весь мир ведут к коммунизму
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие выступил против возвращения мира к коммунистической модели.

«Россия вообще очень душевная страна. Я чуть-чуть работал с платформой, которая показывала в России АПЛ. Павел с «Окко» называл меня самым душевным нигерийцем. А я своим английским знакомым говорил: я нигериец телом, но душой представляю Россию. Я видел перестройку, развал Союза, 1990-е. При коммунизме религия, вера у нас были под запретом. А теперь весь мир ведут к коммунизму. Где никто ни у кого ничего не спрашивает — все решения принимаются за тебя. Я против этой системы. Я на стороне людей, здравого смысла, любви, бога. Эту духовность в меня Россия вложила», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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