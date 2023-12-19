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Льюис, Колвилл, Палмер — самые подорожавшие игроки АПЛ по версии Transfermarkt

Льюис, Колвилл, Палмер — самые подорожавшие игроки АПЛ по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов английской Премьер-лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после осеннего отрезка сезона.

Лидером рейтинга стал 19-летний футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис. На второй строчке расположился защитник «Челси» Леви Колвилл. Замкнул тройку атакующий полузащитник Коул Палмер, также являющийся игроком «синих».

Топ-10 самых подорожавших игроков английской Премьер-лиги:

1. Рико Льюис («Манчестер Сити», € 38 (+18) млн);

2. Леви Колвилл («Челси», € 55 (+13) млн);

3. Коул Палмер («Челси», € 45 (+13) млн);

4. Мурилло («Ноттингем Форрест», € 22 (+13) млн);

5. Льюис Майли («Ньюкасл», € 13 (+10,5) млн);

6. Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», € 100 (+10) млн);

7. Деклан Райс («Арсенал», € 100 (+10) млн);

8. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 90 (+10) млн);

9. Педро Нету («Вулверхэмптон», € 42 (+10) млн);

10. Эрзи Конса («Астон Вилла», € 35 (+10) млн).

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