Только игроки «Арсенала» и «Сити» представлены в топ-5 самых дорогих футболистов АПЛ

Интернет-портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги.
Лидером рейтинга остался нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На втором месте расположился крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака, а замкнул тройку вингер «горожан» Филип Фоден.
Топ-10 самых дорогих игроков английской Премьер-лиги:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн);
2. Букайо Сака («Арсенал», € 120 млн);
3. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн);
4. Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», € 110 млн);
5. Деклан Райс («Арсенал», € 110 млн);
6. Мойсес Кайседо («Челси», € 90 млн);
7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 90 млн);
8. Мартин Эдегор («Арсенал», € 90 млн);
9. Габриэл Мартинелли («Арсенал», € 85 млн);
10. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», € 85 млн).