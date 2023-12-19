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Только игроки «Арсенала» и «Сити» представлены в топ-5 самых дорогих футболистов АПЛ

Только игроки «Арсенала» и «Сити» представлены в топ-5 самых дорогих футболистов АПЛ
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Интернет-портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги.

Лидером рейтинга остался нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На втором месте расположился крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака, а замкнул тройку вингер «горожан» Филип Фоден.

Топ-10 самых дорогих игроков английской Премьер-лиги:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн);

2. Букайо Сака («Арсенал», € 120 млн);

3. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн);

4. Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», € 110 млн);

5. Деклан Райс («Арсенал», € 110 млн);

6. Мойсес Кайседо («Челси», € 90 млн);

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 90 млн);

8. Мартин Эдегор («Арсенал», € 90 млн);

9. Габриэл Мартинелли («Арсенал», € 85 млн);

10. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», € 85 млн).

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