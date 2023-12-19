Арсен Венгер высказался о новом формате клубного чемпионата мира

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о новом расширенном формате клубного чемпионата мира, который пройдёт в США в 2025 году и продлится месяц. Всего в соревновании примут участие 32 клуба.

«Я считаю, что две главные силы в нашей игре — это сборные и клубы, и есть логика в том, что клубы и ФИФА решили организовать клубный чемпионат мира, который по формату будет схож с чемпионатом мира.

Положительное влияние, которое это окажет на клубы, будет огромным, потому что это увеличит ресурсы для клубов по всему миру, чтобы развиваться и конкурировать. В Европе нам повезло, но важно, чтобы мы сделали футбол по-настоящему глобальным. Это даст другим командам шанс прогрессировать, это настоящая цель. Это даст больше возможностей большему числу игроков по всему миру выступать на самом высоком уровне. Я чувствую, что футбольные болельщики очень ждут, что их клубы будут соревноваться на мировой арене.

Понимаю, что футбольный календарь очень насыщенный, но это соревнование, которое будет проходить раз в четыре года. При этом, конечно, нужно уважать время отдыха по ходу соревнований и после них. В футболе есть спрос на большие соревнования, и этот турнир получил хорошую поддержку», — приводит слова Венгера журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый турнир в обновлённом формате пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Соревнования будут проводиться в том же формате, что и чемпионат мира по футболу — 2022 и чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023, за исключением того, что не состоится матч за третье место.