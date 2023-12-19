«Бавария» объявила о продлении контракта с 34-летним Томасом Мюллером

Полузащитник Томас Мюллер подписал новый контракт с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Стороны продлили соглашение до июня 2025 года. Предыдущий трудовой договор Томаса с «красными» истёк бы летом 2024 года.

Отметим, что 34-летний Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». За первую команду он выступает с июля 2009-го. В составе «красных» полузащитник в общей сложности принял участие в 684 матчах. Ему удалось записать на свой счёт 237 забитых мячей и 261 результативную передачу. Вместе с немецким клубом хавбек завоевал 32 трофея.

Напомним, в нынешнем сезоне Мюллер сыграл в 18 матчах «Баварии». Немецкий футболист записал в свой актив два гола и пять ассистов.