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ЦСКА объявил о подписании нападающего Тамерлана Мусаева

ЦСКА объявил о подписании нападающего Тамерлана Мусаева
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Московский ЦСКА в своём телеграм-канале сообщил о переходе нападающего Тамерлана Мусаева. Его последним клубом была калининградская «Балтика».

«Сегодня наш клуб подписал контракт с 22-летним нападающим до конца сезона-2027/2028. Футболист будет играть под номером 11. С возвращением домой, Тамерлан!», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

С 2014 по 2015 год Тамерлан Мусаев занимался в Академии ПФК ЦСКА.

По итогам прошедшей части сезона футболист принял участие в 25 матчах за «Балтику» во всех официальных турнирах. В этих играх он отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Тамерлан Мусаев стал лучшим молодым футболистом Первой лиги сезона-2022/2023 по версии «Чемпионата» и попал в рейтинг «Будущее футбола».

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