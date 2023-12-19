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Защитник «Реала» Алаба перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена

Защитник «Реала» Алаба перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена
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Игрок мадридского «Реала» Давид Алаба перенёс операцию на колене. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба…

Отмечается, что операция, которая была связана с разрывом передней крестообразной связки левого колена, проходила под присмотром медицинской службы «сливочных». Она была проведена успешно. При этом сроки возвращения австрийского футболиста на поле не называются.

Ранее стало известно о том, что защитник мадридского «Реала» Давид Алаба порвал крестообразную связку колена. Это произошло в игре 17‑го тура чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом» (4:1). В том матче австриец был заменён ещё в первом тайме.

Напомним, в нынешнем сезоне 31‑летний Давид Алаба принял участие в общей сложности в 17 матчах мадридского «Реала». Ему удалось записать на свой счёт две голевые передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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