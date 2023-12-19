Сразу четыре лондонских клуба заинтересованы в Сантьяго Хименесе

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес в зимнее трансферное окно может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, на мексиканского форварда претендуют такие команды, как «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Фулхэм». На данный момент «Фейеноорд» не желает расставаться со своим бомбардиром. Однако роттердамцы готовы подумать, если один из лондонских клубов предложит за футболиста не менее € 70 млн.

В текущем сезоне Хименес провёл за «Фейеноорд» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Хименесу со стороны «Барселоны».