Тренер «Наполи» Маццарри отреагировал на разгромное поражение команды от «Фрозиноне»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче Кубка Италии с «Фрозиноне».

«Можно столкнуться с невезением, как мы, но даже в такие моменты надо оставаться «Наполи». Так нельзя проигрывать. Нас освистали по делу — можно проигрывать, но не так. Это поражение должно стать нам уроком, мы должны посмотреть друг другу в лицо и признать, что облажались», — приводит слова Маццарри Sport Mediaset.

Напомним, завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Наполи» и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Неаполитанцы сенсационно уступили сопернику с разгромным счётом и завершили своё выступление в турнире (0:4).