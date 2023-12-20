Новосельцев: из коалиции латиноамериканцев ушёл лидер — это повлияло на коллектив «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев высказал мнение о причинах проблем команды в нынешнем сезоне и их преодолении.

«Если игроки теряют мотивацию в клубе, лучше в таком случае отпустить их, они уже не помогут. Лучше пусть играют голодные до побед ребята. Тут уже на усмотрение Сергея Богдановича. Если он понимает, что нужно кого-то отпустить. Заменить кого-то — не проблема для «Зенита».

Конечно, в команде многое строилось вокруг Малкома. Он был как Халк в свое время. А у питерцев в команде есть коалиция латиноамериканцев. И из их тусовки ушёл лидер. Конечно, это повлияло на коллектив. И многие, смотря на это, думали, что им тоже надо уходить. Сейчас они уже перестроились, есть другие лидеры. Ситуация выправилась, поэтому «Зенит» смог догнать «Краснодар». Но что будет дальше — загадка. Любая команда может провести второй круг совершенно иначе», — приводит слова Новосельцева Metaratings.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками после 18 туров.