У кого в РПЛ самый молодой состав. В пятёрке лидеров — два клуба из Москвы

Поскольку сезон в РПЛ разбит на две части, итоги первой принято подводить в конце года. Разбираем, у кого в лиге самые молодые команды, а у кого — самые возрастные. Сейчас подходящее для этого время, ведь совсем скоро клубы начнут серьёзно менять свои составы.

«Локомотив»: 24,2 года

Самый молодой клуб РПЛ в нынешнем сезоне. В заявке «Локомотива» на сезон всего два футболиста, которые старше 30 лет. Но вратарь Маринато Гильерме (38 лет) играет исключительно в Кубке России. Второй футболист из категории 30+ — Артём Дзюба (35 лет). При этом в составе железнодорожников сразу пять игроков моложе 20 лет и 10 — моложе 23. Из пятёрки самых дорогих игроков «Локо» только один старше 24 лет — капитан Дмитрий Баринов (27).

Маринато Гильерме — самый возрастной футболист «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов»: 24,7 года

Самый молодой футболист нынешнего состава «Крыльев» — 19-летний Никита Салтыков. Кстати, его уже сейчас оценивают в € 3 млн. В составе самарской команды семь игроков моложе 23 лет. Любопытно, что у шестерых из них есть российский паспорт. При этом в команде всего двое игроков старше 30 лет. Один из них — вратарь Евгений Фролов (35 лет) — играет только в Кубке. А 33-летний Георгий Зотов провёл 10 матчей в РПЛ, но в общей сложности отбегал всего 154 минуты.

«Оренбург»: 24,9 года

Ещё одна команда, средний возраст которой не превышает 25 лет. Правда, в составе «Оренбурга» сразу пять футболистов в возрастной категории 30+. Двоим из них — Андрею Малых и Михаилу Сивакову — по 35 лет. Юрию Ковалёву — 30, Владимиру Обухову — 31, Владимиру Полуяхтову — 34. При этом в составе «Оренбурга» есть сразу восемь игроков моложе 23. Самые молодые футболисты команды — Джастин Куэро и вратарь Андрей Ходанович (по 19 лет).

«Краснодар»: 25,0 года

В составе «быков» есть три футболиста категории 30+. Каждый из них (Сергей Петров, Хуниор Алонсо и Джон Кордоба) отыграл больше 1000 минут в нынешнем сезоне. Очень впечатляет количества молодняка — в команде сразу 13 игроков моложе 23 лет. Правда, шестеро из них ни разу не выходили на поле в нынешнем сезоне. Лидером по игровых минутам среди молодёжи «Краснодара» стал Сергей Волков (1571 минута).

Сергей Волков отбегал в этом сезоне больше 1500 минут Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак»: 25,5 года

В московской команде трое футболистов, которым 30 и более лет. Двое из них — легионеры (Квинси Промес и Виктор Мозес), при этом нидерландец отбегал уже 1607 минут, а африканец — только 650 минут. Третий «старичок» команды — Георгий Джикия, который в последнее время чаще сидит в запасе, нежели выходит на поле. В заявке красно-белых пять игроков моложе 20 лет. Правда, только один из них выходил на поле — Павел Мелёшин отыграл всего 317 минут.

Павел Мелёшин получает мало игровой практики в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов»: 25,7 года

У «Ростова» внушительная группа возрастных игроков — в первой части сезона таковых было сразу шестеро. Впрочем, один из них уже покинул донской клуб. Речь об Алексее Ионове, который расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Трое игроков из числа ветеранов отыграли в нынешнем сезоне больше 1000 минут. С другой стороны, в «Ростове» сразу 17 футболистов моложе 23 лет (четверо из них на поле не выходили).

ЦСКА: 26,1 года

В составе московского клуба сразу два футболиста, которым уже по 37 лет. Один из них — капитан Игорь Акинфеев — провёл на поле 1530 минут. Второй — защитник Кирилл Набабкин (1177 минут). Из числа молодых игроков армейцев чаще других на поле выходил Аббосбек Файзуллаев. 20-летний футболист отыграл уже 1306 минут. А у 22-летнего бразильца Келлвена 1277 минут.

Аббосбек Файзуллаев — одно из открытий сезона в РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Балтика»: 26,3 года

Из числа молодых футболистов «Балтики» чаще других на поле выходит легионер, а именно защитник Натан Гассама (1597 минут). Из россиян моложе 23 лет больше всего практики у Тамерлана Мусаева, который отбегал 1391 минуту. В составе калининградского клуба сразу семь игроков в возрастной категории 30+. Самый «старый» — 36-летний вратарь Сослан Джанаев, который оказался в команде в августе.

«Динамо»: 26,3 года

Бело-голубые использовали в нынешнем сезоне уже 29 футболистов. Это самый высокий показатель среди всех клубов РПЛ. В составе команды семеро футболистов, которые старше 30 лет. И почти все из них отбегали в сезоне уже больше 1000 минут. Исключение — Сергей Паршивлюк (849 минут). Из молодых футболистов лучше всего у получается у Константина Тюкавина. 21-летний нападающий провёл на поле более 1500 минут и забил уже восемь мячей в чемпионате.

Константин Тюкавин прибавил ближе к зимнему перерыву в РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари НН»: 26,4 года

Из числа молодых футболистов главный тренер команды Сергей Юран больше всего доверяет Виктору Александрову и Эдгару Севикяну. У них нет никаких проблем с игровой практикой, поскольку они выходят на поле практически в каждом матче. Севикян при этом ещё и занимает первое место в команде по количеству голов в сезоне (семь). Самый возрастной футболист «Пари НН» — Дмитрий Стоцкий (34 года).

Эдгар Севикян забил больше всех в «Пари НН» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит»: 26,6 года

Клуб из Санкт-Петербурга занимает шестое с конца место по среднему возрасту состава. Кстати, в прошлом сезоне команда была даже немного старше — 26,8 года. В нынешнем составе «Зенита» четверо игроков возрастной категории 30+. Двое из них — Вильмар Барриос и Михаил Кержаков — регулярно появляются на поле. Александр Ерохин в основном выходит на замену, а Марио Фернандес пропустил какое-то время из-за травмы. Из российской молодёжи игровое время есть только у Дмитрия Васильева и Александра Коваленко — у них на двоих чуть больше 600 минут.

«Сочи»: 27,1 года

В заявке «Сочи» шесть игроков моложе 20 лет. Но трое из них пока ещё не выходили на поле. У остальных в общей сложности нет даже и 200 минут. Самый возрастной футболист команды — Кристиан Нобоа. Эквадорский полузащитник отыграл уже 860 минут. В составе «Сочи» сразу семеро футболистов возрастной категории 30+.

«Рубин»: 27,3 года

Среди тех, кому за 30, в «Рубине» выделяются сразу трое. Вратарь Юрий Дюпин (35 лет), а также защитники Александр Мартынович (36 лет) и Дмитрий Кабутов (31 год) регулярно выходят на поле. Из молодых футболистов чаще других в «Рубине» играет Руслан Безруков (1066 минут). В команде трое игроков моложе 20 лет, однако только один из них выходил на поле — Илья Рожков.

«Ахмат»: 27,3 года

Молодые футболисты грозненского клуба получают мало игровой практики. При этом в составе «Ахмата» сразу восемь человек, которые старше 30 лет. Четверо из них (Владимир Ильин, Бернард Бериша, Георгий Шелия, Андрей Семёнов) играют достаточно часто — каждый из них отбегал больше 1000 минут.

У Бернарда Бериши нет проблем с игровым временем в «Ахмате» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Урал»: 27,4 года

В составе команды Виктора Гончаренко сразу несколько опытных игроков. Денису Кулакову 37 лет, Эрику Бикфалви и Егору Филипенко — по 35, Юрию Газинскому — 34. А четверым футболистам — по 30 лет. Из молодых игроков более-менее стабильно на поле выходят Илья Ишков и Игорь Дмитриев, из иностранцев — бразилец Итало.

Эрик Бикфалви — один из самых опытных игроков «Урала» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Факел»: 29,0 года

У воронежского клуба самый возрастной состав в лиге. И при этом с большим запасом. Молодёжь клуба играет довольно редко. Единственное исключение — 22-летний Никита Моцпан, у которого больше 1000 минут в сезоне. В команде сразу девять футболистов в возрастной категории 30+. Ещё двоим по 29 лет, пятерым — по 28. Из тех, кому за 30, больше всего игровых минут у Ираклия Квеквескири (1575 минут).