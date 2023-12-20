Агент защитника «Ростова» Прохина рассказал о вариантах аренды игрока

Агент Василий Голяна, представляющий интересы 22-летнего защитника «Ростова» Данилы Прохина, подтвердил сведения о возможном уходе игрока в аренду.

«Задача Данилы — получать игровое время на поле. Мы обсудили с «Ростовом», что было бы не самым плохим решением найти сейчас вариант по аренде. Соответственно, переговоры с «Оренбургом» действительно идут.

С Карпиным мы всегда в диалоге. Все решения по футболистам «Ростова» мы обсуждаем и с руководством клуба, и с главным тренером. Конечно, разговор [по поводу ухода Прохина] был.

Пытался ли Карпин отговаривать от ухода? Здесь у всех присутствует здравый смысл. Валерий Георгиевич тоже видит, что футболист давно не имеет регулярной игровой практики. И все меньше и меньше получает минут на поле. Зачем кому-то вредить? Ради чего? Конечно, Валерий Георгиевич тоже был не против возможности такого перехода. По Прохину есть спрос среди других клубов — это очень качественный игрок.

Устроит ли вариант аренды в «Оренбург» с правом выкупа? Это переговоры между клубами. Меня и футболиста устроит вариант наличия команды, в которой будет новый вызов, новая мотивация, и где Данила сможет немного перезагрузиться. А нюансы по трансферному контракту — будет аренда или аренда с опцией — наверное, на сегодняшний день это не так принципиально.

Каким вижу будущее Данилы в «Ростове»? Я изначально видел его будущее в этом клубе. И сейчас вижу. Центральных защитников с таким набором качеств, как у Данилы, у нас не так много. Я просто считаю, что сейчас ему необходима смена обстановки, как я уже сказал — новый вызов. Я верю, что он максимально плодотворно проведет весеннюю часть, поможет «Оренбургу», а дальше посмотрим», — приводит слова Голяны «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Прохин сыграл 15 матчей (10 — в РПЛ) и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.