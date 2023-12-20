«Мы были уверены, что выиграем серию пенальти». Галлахер — о матче «Челси» с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1, 4:2 по пенальти).

«Я в восторге. Это было действительно хорошее выступление. Мы упорно боролись, чтобы забить гол. К счастью, это произошло в самом конце благодаря голу Миши, тогда мы были уверены, что выиграем серию пенальти.

Я чувствовал, что мы заслужили победу в матче, и, очевидно, все довольны. Нам просто нужно было продолжать, что мы и делали. Мы много владели мячом, и нам просто нужно было продолжать создавать моменты, и в итоге мы реализовали один. Временами это расстраивало, но в конце концов мы получили по заслугам.

Это будет здорово для уверенности в себе. Это определённо лучшее чувство, которое мы испытывали в этом сезоне, так что все действительно счастливы и взволнованы выходом в следующий раунд. Конечно, сейчас мы собираемся сделать всё, что в наших силах, чтобы пройти в финал», — приводит слова Галлахера официальный сайт «Челси».