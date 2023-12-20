За Абубакара, которым интересуется «Спартак», поборются клубы из Саудовской Аравии

Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар, которым интересуется московский «Спартак», может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В услугах камерунца заинтересованы «Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб», информирует издание Sabah.

Ранее у Абубакара сложилась сложная ситуация в «Бешикташе». Его отстранили от команды без объяснения причины. Позже турецкий клуб якобы предложил Венсану вновь войти в состав, однако агент игрока потребовал публичных извинений от «Бешикташа». Будущее Абубакара находится под вопросом.

Абубакар перешёл в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.