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В Москве было изъято 673 кг кокаина в коробках с изображением Месси

В Москве было изъято 673 кг кокаина в коробках с изображением Месси
Лионеля Месси
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ России) задержали двоих мужчин, которые собирались продать кокаин на российском чёрном рынке. Об этом сообщил РБК.

Задержанные перевозили наркотические средства в коробках с изображениями аргентинского футболиста чемпиона мира Лионеля Месси. Всего было изъято 673 кг кокаина. Стоимость такого объёма на российском чёрном рынке оценивается в сумму от 2,5 млрд до 6,5 млрд руб. Мужчины, перевозившие наркотики, были заключены под стражу.

Фото: РБК

«Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также в транспортировке наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза», — сообщили в ФСБ России.

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