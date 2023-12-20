В Москве было изъято 673 кг кокаина в коробках с изображением Месси

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ России) задержали двоих мужчин, которые собирались продать кокаин на российском чёрном рынке. Об этом сообщил РБК.

Задержанные перевозили наркотические средства в коробках с изображениями аргентинского футболиста чемпиона мира Лионеля Месси. Всего было изъято 673 кг кокаина. Стоимость такого объёма на российском чёрном рынке оценивается в сумму от 2,5 млрд до 6,5 млрд руб. Мужчины, перевозившие наркотики, были заключены под стражу.

Фото: РБК

«Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также в транспортировке наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза», — сообщили в ФСБ России.