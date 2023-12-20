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Зиркзее, Соуле и Тюрам — самые подорожавшие игроки Серии А по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов итальянской Серии А, получивших наибольшую прибавку в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Лидером рейтинга стал 22-летний нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее. На втором месте расположился 21-летний игрок Матиас Соуле из «Фрозиноне», а замкнул тройку футболист «Интера» Маркус Тюрам.

Топ-10 самых подорожавших игроков Бундеслиги:

1. Джошуа Зиркзее («Болонья», € 30 (+17) млн);

2. Матиас Соуле («Фрозиноне», € 25 (+17) млн);

3. Маркус Тюрам («Интер», € 55 (+15) млн);

4. Лаутаро Мартинес («Интер», € 110 (+10) млн);

5. Бремер («Ювентус», € 50 (+10) млн);

6. Раду Дрэгушин («Дженоа», € 20 (+10) млн);

7. Кенан Йилдиз («Ницца», € 10 (+9) млн);

8. Риккардо Калафьори («Болонья», € 13 (+8) млн);

9. Кристиан Пулишич («Милан», € 32 (+7) млн);

10. Эдерсон («Аталанта», € 27 (+7) млн).