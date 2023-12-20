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Экс-игрока «ПСЖ» Лавесси госпитализировали после ножевого ранения в конфликте с близкими

Экс-игрока «ПСЖ» Лавесси госпитализировали после ножевого ранения в конфликте с близкими
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Бывший нападающий французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси был экстренно госпитализирован после ножевого ранения в конфликте с родственниками.

«Аргентинский игрок Эсекьель Лавесси получил ножевое ранение, как говорят, во время семейной ссоры… Он помещён в больницу с раной живота и переломом ключицы», – приводит слова журналиста Алексиса Кадимара FM Gente.

При этом в семье экс-игрока отрицают информацию о семейной драке. Родственники Лавесси утверждают, что аргентинец упал с лестницы, когда хотел поменять лампочку.

Также полиция Мальдонадо начала расследование этого дела, так как возможно, что оно связано с наркотиками. При этом правоохранительные органы не комментируют детали инцидента – они сообщили только о травме ключицы у Лавесси.

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