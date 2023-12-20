Хавбек «Зенита» Васильев рассказал о восстановлении после перелома ноги

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о восстановлении после серьёзной травмы ноги. Напомним, хавбек получил повреждение в сентябрьской игре группового этапа Фонбет Кубка России с «Ахматом». Медицинское обследование выявило у 19-летнего футболиста перелом пятой плюсневой кости.

«В сентябрьском матче с «Ахматом» после повреждения я отбегал ещё минут пять, не хотел с поля уходить. Ждал момента, когда можно будет лечь. У меня и до этого побаливало. Но думал – ерунда. А в итоге вот как получилось.

После постановки врачами диагноза было обидно. Однако работал с мыслями, что у нас хорошие врачи, и нужно двигаться по план для скорейшего восстановления. Меня хорошо подлечили, теперь всё хорошо. Команда, семья и друзья — все поддерживали меня», – приводит слова Васильева Metaratings.ru.

В текущем сезоне Васильев провёл за «Зенит» восемь неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Обновлённый контракт игрока с петeрбуржским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентиpовочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.