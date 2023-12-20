Арсен Захарян не попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Кадисом»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку команды на матч 18-го тура испанской Примеры с «Кадисом».

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад»

Игра 18-го тура испанской Примеры между «Кадисом» и «Реалом Сосьедад» состоится в четверг, 21 декабря, и начнётся в 21:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания). Главным арбитром встречи будет Хавьер Иглесиас Вильянуэва.

На данный момент после 17 сыгранных матчей испанской Примеры «Кадис» располагается на 17-й строчке с 14 очками. «Реал Сосьедад» после такого же количества проведённых игр находится на шестом месте с 30 очками.

Напомним, Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 13 млн. В нынешнем сезоне сыграл за испанскую команду 17 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

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