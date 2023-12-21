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Победный гол на 94-й минуте помог «Атлетику» обыграть «Лас-Пальмас» в чемпионате Испании

Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» принимал «Лас-Пальмас». Матч состоялся в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершился победой хозяев со счётом 1:0

Победный гол на 94-й минуте забил Унаи Гомес.

Таким образом, «Атлетик» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до восьми матчей. На счету команды пять побед и три ничьи. «Лас-Пальмас», в свою очередь, прервал трёхматчевую серию без поражений.

«Атлетик» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице испанского чемпионата с 35 очками после 18 матчей. «Лас-Пальмас», в свою очередь, остался на девятом месте, набрав 25 очков.

В следующем матче «Атлетик» встретится с «Севильей», а «Лас-Пальмас» проведёт матч с «Барселоной». Обе игры пройдут 4 января.