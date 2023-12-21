Индзаги — о травме Мартинеса: надеемся, ничего серьёзного не произошло

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о травме нападающего своей команды Лаутаро Мартинеса, которую тот получил в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей» (1:2). Аргентинец был заменён на 99-й минуте при счёте 1:0 в пользу миланской команды. В основное время форвард не смог реализовать пенальти.

«Мы оценим состояние Мартинеса чуть позже. Надеемся, ничего серьёзного не произошло. Медицинский штаб спокоен, но Лаутаро в любом случае предстоит углублённое обследование. Через два с половиной дня у нас очередной матч», – приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер», уступив «Болонье», закончил своё выступление в текущем розыгрыше Кубка Италии. В прошлом сезоне миланцы стали победителями турнира. На данный момент подопечные Индзаги возглавляют турнирную таблицу Серии А, набрав 41 очко после 16 туров.